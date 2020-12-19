البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض

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رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم السبت، بتنفيذ الأطراف اليمنية، ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لاتفاق الرياض.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم، إن هذا يعتبر خطوة مهمة لتعزيز وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة "المليشيات" الحوثية المدعومة من إيران، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلم والاستقرار.

وأشادت بـالجهود المخلصة التي بذلتها في هذا الخصوص المملكة العربية السعودية، وما تبديه من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن.

ونوهت الوزارة بالإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كافة مكونات المجتمع اليمني، وانتهاء الترتيبات الخاصة بالجانب العسكري، مثمنة حرص الأطراف اليمنية على المصالح العليا للجمهورية اليمنية وسعيها لتوحيد الجهود لإعادة الشرعية اليمنية وتحقيق السلم والاستقرار في كافة أرجاء اليمن.

وكان قرار رئاسي يمني صدر أمس الجمعة، بتشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب، تنفيذا لاتفاق الرياض الذي جرى توقيعه العام الماضي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكلف الرئيس عبدربه منصور هادي معين عبدالملك، رئيساً للحكومة، وأحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية وشئون المغتربين، والفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي وزيراً للدفاع.