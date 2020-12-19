الرئيس الموريتاني يدعو إلى الإلغاء الفوري لمديونية دول الساحل الأفريقي

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري لمجموعة الخمس بالساحل الأفريقي إلى الإلغاء الفوري لمديونية المجموعة، ودعم مختلف الخطط الوطنية لتمكين بلدانها من التغلب على آثار هذه الأزمة متعددة الأبعاد.

وقال ولد الغزواني، في خطاب بثته الاذاعة الموريتانية اليوم بمناسبة ذكرى تأسيس تجمع الساحل الأفريقي الذي يضم الى جانب موريتانيا كلا من مالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو والتي تحل في 19 ديسمبر، إن جائحة كورونا، أعاقت تنفيذ الأهداف التي رسمتها المنظمة، وساهمت في هشاشة اقتصادياتها المنهكة أصلا بالديون”.

وأضاف أن “بلدان الساحل، أظهرت صمودا على المضي قدما في مواجهة انعدام الأمن، وإطلاق برامج إصلاع اقتصادي”.مشيرا إلى أنه “بالموازاة مع الجهود الهامة، التي تقوم بها بلدان المجموعة، في مجال التنمية، يجري بالشراكة مع تحالف الساحل، تنفيذ مشاريع إقليمية لتمكين السكان الأكثر هشاشة”.

وقال ولد الغزواني إن قوات الدفاع والأمن الموريتانية تواصل الى جانب القوة المشتركة لدول الساحل وقوات الشركاء الدوليين الحرب على الإرهاب بصرامة وعزيمة.