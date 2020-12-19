اتحاد الصناعات يستبعد توقف المصانع بسبب الموجة الثانية لكورونا

استبعد محمد البهى، رئيس شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، ان تتوقع المصانع عن الإنتاج بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأضاف البهى أن الحديث عن الاغلاق الكامل فى الداخل والخارج أمر مستبعد لاسيما بعد اكتشاف أكثر من مصل للفيروس.

وتوقع البهى استمرار التحسن الذى تشهده مبيعات الشركات خاصة خلال الربع الرابع من العام الحالى نتيجة تحسن القوة الشرائية وعدم اتجاه الدول إلى الاغلاق الكلى مثلما حدث الفترة الماضية.

وحول توافر المواد الخام للمصانع قال البهى إن السوق تشهد تحسن فى الامدادات، تنويع المصانع المصرية مصادر الامداد لعب دورا كبيرا فى انحسار الازمة.

وأشار البهى إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال الفترة الاخيرة يؤكد تعافى السوق وزيادة الطلب على السلع، مشيدا بتوسع الكثير من المصانع فى الاستثمار فى قطاع الصناعات المغذية.

واستبعد البهى حدوث نقص فى السلع فى الاسواق، أو حتى فى المواد الخام، لاسيما فى ظل التحوط الكبير الذى تتخذه الحكومة والمصانع لتوفير احتياجاتهم تحسبا لأى ظروف أو تطورات عالمية.