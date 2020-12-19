يسرا تناقش قضية قهر المرأة المتزوجة في فيلمها الجديد ليلة العيد

تناقش الفنانة يسرا، قضية قهر المرأة المتزوجة وسوء معاملة الرجال لزوجاتهم، خلال أحداث فيلمها الجديد "ليلة العيد"، المقرر انطلاق تصويره قريبًا، والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، والفيلم من إخراج سامح عبدالعزيز.



"ليلة العيد"، هو فيلم تدور أحداثه في إطار درامي واجتماعي في يوم وقفة العيد، ويتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويتناول العديد من المشاكل التي تتعرض لها المرأة، منذ الطفولة وحتى مرحلة الشباب.



ويعد هذا العمل هو التعاون بين الفنانة يسرا والمخرج سامح عبدالعزيز، بعد أن قدما مسلسل "خيانة عهد"، في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فيه كل من خالد سرحان، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، وهنادي مهنا، وحلا شيحة.



يذكر أن فيلم "صاحب المقام"، هو آخر أعمال الفنانة يسرا، في السينما، وشارك في الفيلم الفنان آسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وريهام عبدالغفور، ومحمود عبدالمغني، ومحسن محي الدين، والراحل إبراهيم نصر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.



كما تستعد يسرا لتصوير مسلسلها الجديد خلال الأيام المقبلة، الذي يحمل اسم "حرب أهلية"، ومن المقرر عرضه فى السباق الرمضان المقبل، وانتهى مؤلف العمل أحمد حسن من كتابة 20 حلقة حتى الآن.



ومن مفاجآت العمل مشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في المسلسل، وتحتل دور ضرة الفنانة يسرا، خلال أحداث المسلسل، والعمل من إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل، الذي ينافس بمسلسلين فى دراما رمضان المقبل، أحدهما ليسرا، بعد نجاحهما في الموسم الماضي سويا.