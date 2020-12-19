سواريز وكوستا يقودان أتلتيكو للفوز على إلتشي وتعزيز صدارة الليجا

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عزز أتلتيكو مدريد موقعه في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه إلتشي 3 / 1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشر من المسابقة.

وسجل النجم الأوروجوياني لويس سواريز ثنائية لأتلتيكو مدريد في الدقيقتين 41 و58 وأضاف زميله المهاجم الإسباني المخضرم دييجو كوستا الهدف الثالث للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 80.

بينما جاء الهدف الوحيد لفريق إلتشي في الدقيقة 64 وسجله لوكاس بويي.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام ريال سوسييداد وريال مدريد، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، وتتبقى لأتلتيكو مباراتان مؤجلتان، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.