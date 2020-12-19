إدارات محلية سويسرية تغلق مناطق التزلج تخوفا من عدوى كورونا

تغلق العديد من الكانتونات السويسرية حاليًا مناطق التزلج الخاصة بها؛ بسبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة، اليوم السبت، أن إجراءات الحماية التي اتخذتها بعض الكانتونات السويسرية تتجاوز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ذاتها في برن.

وأضافت الحكومة أنه اعتبارًا من الثلاثاء المقبل سيتعين إغلاق المطاعم ودور السينما والمتاحف والنوادي الرياضية، لكن المحلات التجارية ومناطق التزلج، يمكن أن تظل مفتوحة على الرغم من انتقادات وجهت من خارج سويسرا.

وأعلنت كانتونات زيورخ، وسانت جاليا، ولوسيرن، وشفيتس، ونيدفالدن، وأوبفالدن وزوج، وأبنتسيل إنرودين، وأوري ستغلق مناطق التزلج بها اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح مجلس حكومة لوسيرن أن وضع كورونا لا يسمح باستئناف نشاطات التزلج أو البدء فيها.

من ناحية أخرى تبقى مناطق التزلج مفتوحة مؤقتًا في برن وفاليه.

ودعت حكومة برن السكان إلى توخي الحذر وأعلنت أنها ستغلق منتجعات التزلج في حال ساء الوضع في المستشفيات، بينما تعتزم كانتونات أخرى مثل جراوبوندن أن تحسم الأمر يوم الاثنين المقبل بشأن فتح مناطق التزلج خلال فترة عيد الميلاد من عدمه.

ويعتبر عدد الإصابات في سويسرا الأعلى في أوروبا من حيث عدد السكان، وتصل جهود القطاع الصحي في العديد من الأماكن إلى ذروة النشاط.