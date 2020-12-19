طالب الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة باستمرار الدعم الحكومى للقطاع السياحى فى التعامل مع التحديات التى تواجهه مع ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأكد بيتر أن بدء إنتاج وتوزيع عقار مضاد لفيروس كورونا أعطى بارقة أمل للقطاع السياحى الذى تعرض لأعنف أزمة فى تاريخه وخسائر فادحة تجاوزت مليارات الدولارات خلال الـ8 شهور الماضية بعد انتشار الفيروس الذى أوقف حركة السياحة والسفر تماما لمدة تزيد عن 4 شهور.. وأشارالى أن ظهور هذا العقار وبدء توزيعه سيساهم فى عودة الحركة السياحية وإلى ما كانت عليه قبل الجائحة وذلك حال توافره فى الأسواق قريبا.

وشدد الخبير السياحى على ضرورة مساندة جميع الجهات الحكومية المعنية لقطاع السياحة للحفاظ على العمالة والثروة القومية من فنادق وقرى سياحية والمراكب وأسطول النقل السياحى من خلال الصيانة وعدم التأخر فى صرف الرواتب فى ظل استمرار دول أمريكا وأوربا غلق أبواب السفر للخارج أمام مواطنيها بسبب الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة أن إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيعيد الحركة السياحية الوافدة إلى مصر إلى ما كانت عليه قبل عام 2020 وسيكون تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية أسهل مما هى عليه حاليا.

وقال إنه يتوقع أن يكون العقار الخاص بعلاج كورونا متوافرا فى معظم دول العالم قريبا على أن يكون متوافرا بكثرة فى مصر خلال الربع الأول من العام المقبل.. مشيرالى أن هذا العقار سيكون له دور كبير فى طمأنة جميع المسافرين فى دول العالم.

وطالب هانى بيتر بتقديم مزيد من الحوافز لدعم القطاع السياحى لتجاوز تداعيات هذه الازمة، مشيرا إلى أن معظم القرارات الحكومية والحوافز المقدمة لدعم قطاع السياحة أثناء الفترة الحالية جاءت موفقة وراعت مصالح القطاع بشكل ملحوظ. وأشاد بجميع الحوافز والمبادرات التى أطلقتها الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحى فى ظل جائحة كورونا بداية من القروض ذات الفائدة المنخفضة والتى تتراوح بين 5% إلى 8% إلى جانب تأجيل سداد الرسوم والمستحقات الخاصة بأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية.