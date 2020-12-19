 رئيس وزراء السودان يبحث مع رئيس جيبوتي العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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رئيس وزراء السودان يبحث مع رئيس جيبوتي العلاقات الثنائية

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 10:48 م | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 10:48 م

بحث رئيس جمهورية جيبوتي اسماعيل عمر جيله، مع رئيس مجلس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية لمنظمة الايجاد الدكتور عبد الله حمدوك، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، أن جيله استقبل اليوم في جيبوتي، حمدوك، وناقش الجانبان قضايا الإقليم، وسبل مجابهة التحديات التى تواجهه.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني، في ختام اللقاء، عن شكره وتقديره للرئيس الجيبوتي، لاستضافة بلاده للقمة الاستثنائية للايجاد رقم (٣٨)، التي ستنعقد يوم غد الأحد، وحسن الترتيب والتنظيم لها.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني بدأ اليوم لسبت زيارة إلى جمهورية جيبوتي على رأس وفد عال المستوى وذلك للمشاركة في القمة الاستثنائية لمنظمة إيجاد، المقرر أن تنعقد غدًا.


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