مانشستر سيتي ينتزع فوزا صعبا من ملعب ساوثهامبتون

انتزع مانشستر سيتي فوزا صعبا من مضيفه ساوثهامبتون 1 / صفر.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه رحيم سترلينج الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 24 نقطة في المركز الرابع.

بدأت المباراة بصراع قوي بين لاعبي الفريقين من أجل الاستحواذ على وسط الملعب لاتخاذه كقاعدة لشن الهجمات وهو ما جعل اللعب ينحصر اللعب في وسط الملعب في العشر دقائق الأولى من اللقاء.

وبمرور الوقت بدأ فريق مانشستر سيتي يستحوذ على الكرة ويفرض سيطرته على وسط الملعب ويبادر بشن همات متتالية على مرمى ساوثهامبتون، الذي تراجع لاعبوه لوسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدو. وفي الدقيقة 12 سدد كيفي ندي بروين كرة قوية من على حدود منطقة جزاء منطقة جزاء ساوثهامبتون لكن كرته اصطدمت باحد مدافعي ساثوهامبتون وخرجت لركلة ركنية بعد ان مرت الكرة بجوار القائم الأيسر للحارس ألكس مكارثي لسنتيميترات قليلة. وفاجأ جواو كانسيلو الجميع في الدقيقة 13 وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء حولها الحارس مكارثي بصعوبة إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وألغى الحكم هدفا لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 15 عندما لعبت ركلة حرة من الناحية اليسرى إلى داخل منطقة جزاء ساوثهامبتون قابلها رودريجو هيرنانديز بتسديدة قوية إلى داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل رودريجو.

وشهدت الدقيقة 16 تسجيل مانشستر سيتي لهدف التقدم عندما مرر دي بروين كرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى إلى داخل منطقة جزاء ساوثهامبتون قابلها رحيم سترلينج بتسديدة إلى داخل المرمى.

تخلى ساوثهامبتون عن حذره الدفاعي بعد الهدف الذي تلقاه وبادر بشن هجمات على مرمى مانشستر سيتي بحثا عن تعديل النتيجة، في المقابل تراجع مانشستر سيتي لوط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي ساوثهامبتون.

وفي الدقيقة 21 كاد ساوثهامبتون أن يعادل النتيجة عندما وصلت الكرة إلى ثيو والكوت على حدود منطقة جزاء مانشستر سيتي من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية تصدى لها إديرسون مورايس، حارس مانشستر سيتي.

وكاد ساوثهامبتون أن يعادل النتيجة في الدقيقة 27 عندما لعبت الكرة داخل منطقة مانشستر سيتي قابلها والكوت بتمريرة عرضية مباشرة حيث ارتقى إليها داني إنجز وقابلها بضربة رأس لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر للحارس مورايس.

وفي الدقيقة 29 لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي ارتقى إليها يانيك فيسترجارد وقابلها بضربة رأس لكن مورايس كان لها بالمرصاد.

واستمرت محاولات ساوثهامبتون الهجومية، ولكنها لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى مانشستر سيتي خاصة وأن لاعبي ساوثهامبتون افتقدوا للمسة الأخيرة كما أن مدافعي مانشستر سيتي تمكنوا من إفساد الهجمات. ولم تشهد الدقائق المتبقية من الشوط الأول أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم مانشستر سيتي 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر مانشستر سيتي فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 46 عندما استلم فيران توريس الكرة على حدود منطقة جزاء ساوثهامبتون في الناحية اليمنى ليدخل إلى داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

بعد تلك الهجمة فرض فريق ساثوهامبتون سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من لاعبي مانشستر سيتي، الذين شكلوا خطورة كبيرة على مرمى ساوثهامبتون في الهجمات المرتدة.

وكاد برناردو سيلفا أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 54 عندما مرر دي بروين كرة عرضية من الناحية اليسرى إلى برناردو سيلفا الذي سدد كرة أرضية تصدى لها الحارس مكارثي. وكاد ساوثهامبتون أن يعادل النتيجة في الدقيقة 58 عندما لعب جيمس وارد براوس ركلة ركنية باتجاه المرمى مباشرة إلا أن مورايس تألق وحول الكرة لركلة ركنية أخرى لكنها لم تستغل.

ورغم سيطرة ساوثهامبتون الهجومية إلا أنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى مانشستر سيتي، الذي شكل خطورة كبيرة على مرمى ساوثهامبتون من الهجمات المرتدة. وفي الدقيقة 70 أهدر مانشستر سيتي فرصة تسجيل الهدف الثاني عندما استلم دي بروين الكرة على حدود منطقة جزاء ساوثهامبتون وسدد كرة أرضية تصدى لها مكارثي ببراعة.

وأهدر ساوثهامبتون فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73 عندما مرر ناثان تيلا كرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى حاول روبن دياز، مدافع مانشستر، إبعادها لتتهيأ على رأس تشي أدامز مهاجم ساوثهامبتون ليلعبها برأسه لكن اصطدمت بالشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 78 أنقذ مكارثي، حارس ساوثهامبتون، فريقه من تلقي الهدف الثاني عندما سدد إلكاي جويندوجان كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن مكارثي حولها بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وكاد مانشستر سيتي أن يسجل الهدف الثاني عندما مرر كيفي ندي بروين الكرة إلى سترلينج الذي مررها بدوره إلى برناردو سيلفا داخل منطقة جزاء ساوثهامبتون في الناحية اليسرى ليلعب كرة عرضية قابلها رياض محرز بتسديدة قوية لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز مانشستر سيتي على ساوثهامبتون 1 / صفر.