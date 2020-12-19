استقالة وزير الصحة الاسكتلندي بسبب ارتفاع أعداد قتلى المخدرات

أعلن وزير الصحة العامة في اسكتلندا، جو فيتزباتريك، استقالته اليوم السبت، بعد أيام من نشر بيانات تضمن أن أرقام الوفيات جراء تناول المخدرات ارتفعت إلى رقم قياسي سنوي مفجع مرة أخرى.

وقال "فيتزباتريك" إنه وافق على الاستقالة، عقب مناقشات مع رئيسة الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستيرجن، أمس الجمعة، وبعد ساعات تقديم الحزب الوطني الاسكتلندي طلب حجب الثقة عنه.

وكشفت السجلات الوطنية أنه تم تسجيل 1264 حالة وفاة مرتبطة بالمخدارات عام 2019، في زيادة بنسبة 6% عن عام 2018، والتي سجلت فيه اسكتلندا 1187 حالة وفاة مرتبطة بالمخدرات، وفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ووصف فيتزباتريك، ارتفاع حالات الوفاة المرتبطة بالمخدرات بأنها الأزمة الأكثر مآساوية وصعوبة من بين جميع الأزمات التي واجهها، مضيفًا "بصفتي الوزير المسئول عن هذا المجال، بالتالي أتحمل السئولية كاملة".

وتابع: "من الواضح أن تواجدي في منصبى لا أهمية له"، مؤكدًا "عندما ندقق في الأمر سنرى أن ما يأتي على قمة أولوياتنا هو حماية أرواح المواطنين".

بدورها، قالت نيكولا ستيرجن "لا أحد يمكنه إنكار المجهود الذي بذله فيتزباتريك وتفانيه وإخلاصه"، ولكنها أشارت إلى أنه أقر بأن سجل اسكتلندا في وفيات المخدرات ليس جيدًا بما يكفي، وبصفتها رئيسة للوزراء تعلم أن لديهم الكثير ليفعلوه.

وعينت رئيسة الوزراء الاسكتلندية على الفور وزيرة المساواة السابقة أنجيلا كونستانس، وزيرةً مخصصةً لمكافحة المخدرات، لتكون مسئولة أمامها مباشرة.

من جهتها، قالت كونستانس "يمكن للحكومة أن تفعل المزيد وستفعل ذلك، وأنا مصممة على استخدام الوقت القصير قبل الانتخابات؛ للعمل مع فريق مكافحة الموت من المخدرات بشأن الإجراءات اللازمة للحد من وفيات المخدرات، وتقديم دعم أفضل لمن يعيشون مع الإدمان".