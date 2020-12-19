«تشكيل بالصلصال» ورشة لذوي القدرات الخاصة بثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، منها ورشة فنية "تشكيل بالصلصال" لذوى القدرات الخاصة للفنانة أميرة احمد عثمان من ذوي القدرات الخاصة "الصم والبكم" ضمن نشاط التمكين الثقافي بمكتبة الطفل بالقصر.

كما نظم قصر ثقافة المنيا احتفالية بمناسبة عيد الطفولة وذلك مع طلاب مدرسة تله بنات 2 بقرية تلة، وتضمنت عقد محاضرة تثقيفية بعنوان "توعية الأطفال عن الاهتمام بالنظافة والصحة" قدمتها الدكتورة نجلاء مصطفى محمود وأجرت حوارا مع الأطفال عن معنى النظافة وكيف نحافظ على المكان والبيئة المحيطة بنا، كما أوضحت أهمية النظافة للحفاظ على صحتنا، أعقبها عرض فنى لفرقة المنيا للفنون الشعبية للطفل قدمت من خلاله تابلوهات غنائية راقصة منها الصعيدي، العصا، التنورة والفرقة من تدريب الفنان صابر سيد صابر .

وأعد بيت ثقافة سمالوط ورشة فنية لعمل شجرة الكريسماس بالفوم والورق الملون من تنفيذ الفنانة ماهيتاب نبيل، بينما عقد بيت ثقافة مطاى محاضرة تثقيفية عن"الوحدة الوطنية" حاضرها الدكتور محمد عبد الظاهر محمد وتحدث عن معنى الوحدة الوطنية وأهمية ترسيخ قيم المواطنة وقبول الآخر.