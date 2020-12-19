توقف قبول المشردين في أماكن الإيواء بألمانيا بعد ظهور عدوى كورونا

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فرضت وزارة الصحة في ولاية برلين تجميدا لقبول المشردين إلى ملاجئ الطوارئ بسبب ظهور حالات إصابة بعدوى كورونا بينهم.

وقالت منطقة فريدريشسهاين-كرويتسبيرج الإدارية: "سوف يقضي المرضى العشرة الذين أصيبوا بالعدوى الحجر الصحي المنزلي في صالة على هيئة هنجر مطاطي".

ولم يتضح حتى الآن ما الذي سيتم لتخفيف البرودة في الصالة التي تسع مائة شخص والواقعة في مركز حاويات ببرلين.

وقالت البلدية إن إيواء الزوار الآخرين بالمنشأة ممن ثبت عدم إصابتهم بالفيروس سيتم داخل أحد الفنادق كأقرباء من الدرجة الأولى للمصابين.

وسيتم الاعتناء بهم والإشراف عليهم داخل الفندق.

وأضافت بلدية فريدريشسهاين-كرويتسبيرج أنه يجب إجراء مزيد من الاختبارات للتحقق مما إذا كانت هناك إصابات أخرى من عدمه على أشخاص يصل عددهم إلى حوالي 45 شخصا.

وكانت مسؤولة الشؤون الاجتماعية بولاية برلين إلكه برايتينباخ (من حزب اليسار) تحدثت أمس الجمعة عن زيادة النسبة الإيجابية في نتائج فحوص فيروس كورونا بين المشردين في برلين، ما يعني ارتفاع عدد الإصابة بينهم.

وحتى الآن تغطي معونات مقاومة البرودة ما مجموعه ألف سرير لمبيت المشردين في برلين بحسب بيانات برايتينباخ.

ومن الممكن أن يحدث انتشار لعدة أمراض – ليس فقط كوفيد 19 – بسهولة أكبر في أماكن الإقامة المشتركة لأن النزلاء يعيشون في تقارب كبير فيما بينهم غالبا.

وتأثرت دور رعاية المسنين وذوي الاحتياجات بشدة بالجائحة، وتراجع عدد أماكن النوم المتاحة هذا الشتاء بسبب كورونا داخل مآوي المشردين بسبب اكتشاف إصابات عدة بمجرد إجراء فحوص سريعة لكثير منهم.