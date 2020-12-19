ملاحة الإسكندرية تطالب بحل مشاكل شركات الشحن والتفريع

عرضت غرفة ملاحة الإسكندرية بعض المشكلات التى تعانى منها الشركات بداخل ميناء الإسكندرية على هامش الاجتماع مع رئيس الهيئة الربان طارق شاهين.

قال محمد مصيلحى رئيس الغرفة إن أبرز المشكلات التى تم عرضها تتضمن سرعه تقنين أوضاع شركات الشحن والتفريغ بميناء الدخيلة من جانب أجهزة الحماية المدنية، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة وعد بعقد اجتماع مع مسئولى الحماية المدنية لتقنين أوضاع الشركات.

وأضاف أن الغرفة طالبت بإنشاء محطة تموين وقود بداخل ميناء الدخيلة بهدف تلبية احتياجات شركات الشحن التى تحتاج إلى تموين سيارتها بالوقود بداخل الميناء.

وأكد أن رئيس الهيئة وعد بإنشاء محطة وقود بداخل ميناء الدخيلة بغرض توفير احتياجات شركات الشحن والتفريغ من تموين الوقود.

وكذلك طالبت الغرفة بإرسال جميع البيانات المتعلقة عن فترات توقف حركة الملاحة وأعطال المنظومة الالكترونية وتحركات السفن بداخل الميناء بهدف التمكن من تسهيل عمل شركات الشحن والتفريغ بداخل ميناءى الإسكندرية والدخيلة.

كما طالبت بضرورة تحديث غاطس الأرصفة بعد الانتهاء من عمليات التعميق بهدف تسهيل عمليات الشحن والتفريغ بداخل الميناء.