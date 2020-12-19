رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي يصف تغريدة ترامب بشأن القرصنة بـ«خيانة فاضحة للأمن القومي»

اعتبر رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، أن تغريدة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بشأن الاختراق الإلكتروني الأخير "خيانة فاضحة للأمن القومي".

وأعلن ترامب عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الأنباء المتداولة عن الاختراق الإلكتروني لبعض المؤسسات الأمريكية، تم تضخيمها من قبل ما وصفه بـ"الإعلام الكاذب".

وجاء في تغريدة ترامب: "الاختراق الإلكتروني أضخم كثيرا في وسائل الإعلام الكاذبة منه في الواقع. لقد تم إخباري (على الحادث) بالكامل وكل شيء تحت السيطرة. روسيا.. روسيا.. روسيا..كل ما دق القدر بالجرة الإعلام يتهم روسيا".. لأن وسائل الإعلام الرئيسية - ولأسباب مالية في الغالب - تتهرب من مناقشة إمكانية أن تكون الصين هي التي تقف وراء ذلك"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف: "كان من الممكن أيضا أن تكون هناك ضربة على آلات التصويت السخيفة لدينا أثناء الانتخابات، التي تظهر بوضوح أنني حققت فوزا كبيرا فيها، الأمر الذي يشكل إرباكا أكبر بالنسبة للولايات المتحدة".

وقبل أيام، اتهمت وسائل إعلام أمريكية قراصنة "متصلين بالدولة الروسية" بالوقوف وراء اختراق كبير استهدف عددا من المؤسسات في الولايات المتحدة، الأمر الذي نفاه الكرملين.