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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يرصد نشوب حريق ضخم في أحد المباني الحكومية بوسط العاصمة الروسية موسكو.

ووقع الحريق في مبنى حكومي، بشارع لينيغرادسكي بروسبكت في وسط موسكو، وامتد إلى مساحة 300 متر مربع.