الجيش الصومالي يعلن مقتل 16 من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة

أعلن الجيش الوطني الصومالي، اليوم السبت، مقتل 16 من مليشيات جماعة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، بينهم 3 قيادات، في عملية عسكرية جنوبي البلاد.

وذكر الجيش الصومالي أن العملية العسكرية المخططة التي نفذتها قوات الكوماندوز الوطنية "دنب"، جرت في منطقة جمامي التابعة لمحافظة جوبا السفلى، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وأكد قائد اللواء الخامس لكتيبة القوات الخاصة "دنب" عرب طجي أحمد، في تصريح لإذاعة القوات المسلحة أن العملية أسفرت عن مقتل 3 من القيادات و13 من مليشيات الشباب المتطرفة، بالإضافة إلى اعتقال 6 آخرين على قيد الحياة، مضيفا أن القوات الخاصة نجحت في تدمير قواعد مليشيات الشباب في منطقة جمامي.