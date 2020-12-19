الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لوقف إجراءاتها العدوانية

دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، تركيا لوقف إجراءاتها العدوانية التي تتعارض مع المصالح الأوروبية.

ولوح بوريل، في مقال له نشر على موقع الاتحاد الأوروبي الإلكتروني باتخاذ إجراءات قوية ضد تركيا في حال استمر تدهور العلاقات معها.

وأشار إلى أن استمرار أنقرة بعمليات تنقيب شرقي المتوسط تسبب في مناخ سلبي، لافتا إلى أن الأجندة التركية الخارجية لا تتلائم مع سياسات الاتحاد الأوروبي،وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وأكد بوريل أن الاتحاد يبحث إمكانية إطلاق حوار حقيقي مع تركيا بشأن القضايا العالقة.

وكان قادة الاتّحاد الأوروبي قرّروا خلال قمة في بروكسل، الخميس، فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرّفاتها "غير القانونيّة والعدوانيّة" في البحر المتوسّط ضدّ اليونان وقبرص، ولا سيّما عمليات التنقيب عن الغاز التي قامت بها أنقرة في الأشهر الأخيرة في شرق البحر المتوسط في مناطق بحرية تتنازع السيادة عليها مع هذين البلدين.

وبعيد أيام من هذه العقوبات الأوروبية فرضت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "أس-400".

ونقل البيان عن أردوغان قوله: "إنّنا نأمل في أن يتمكّن الاتّحاد الأوروبي من تبنّي موقف بنّاء وعقلاني تجاه تركيا".