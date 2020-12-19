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سوريا: تسجيل 20 حالة وفاة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 1:43 ص | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 1:44 ص

سجلت وزارة الصحة السورية 20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى نسبة يومية تسجل في سورية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها يوم الجمعة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إنه تم "تسجيل ٢٠ حالة وفاة بينهم 6 في اللاذقية و5 في حمص من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٥٩١".

وأضاف بيان وزارة الصحة أنه تم "تسجيل ١٦٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ٩٩٢٨، كما تم تسجيل شفاء ٧٠ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٦٨٦ ".

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