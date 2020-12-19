خبير بريطاني: المخاوف بشأن تأثير الطفرات على لقاح كورونا لا أساس لها حاليا

صرح البروفيسور ريتشارد موكسون، أستاذ طب الأطفال في جامعة أكسفورد البريطانية، أمس الجمعة، بأن المخاوف بشأن تأثير الطفرات على لقاح فيروس كورونا "لا أساس لها" حاليا، موضحا في الوقت ذاته أن العلماء يرصدون الطفرات في الفيروس حتى لاتصبح اللقاحات المضادة له بلا فائدة.

وقال موكسون فى تصريحات للقناة الرابعة البريطانية إن الطفرة قد تسبب "تغيرا مفاجئا في سلوك الفيروس"، ما يجعله أكثر خطورة أو يجعل اللقاح بلا فائدة، لكنه شدد على أن المخاوف بشأن تأثير الطفرات على اللقاح "لا أساس لها" حاليا.

وقال البروفيسور موكسون إن "سارس كوف 2"، سلالة الفيروس التاجي التى تسبب مرض "كوفيد-19"، مرت بالعديد من التغييرات منذ الإبلاغ عنها لأول مرة لكن العالم "كان محظوظًا" لأن أيا منها لا يتطلب حتى الآن لقاحًا آخر أو تسبب في مرض أكثر خطورة.

وتابع أن التحور في فيروس كورونا مختلف عن الطفرات السريعة الطارئة على فيروس الإنفلونزا، ورغم ذلك فإن العلماء سيعملون على مراقبة طفرات كورونا كي لا يسمح للفيروس بأن يقفز أمامنا"، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح البروفيسور موكسون أن سلالة فيروس كورونا مرت بالكثير من التغييرات منذ ظهور الفيروس، مشددا على أن الطفرات التي طرأت على الفيروس لم يثبت أن أيا منها أثر على فعالية اللقاح.

ويعمل اللقاح المضاد لفيروس كورونا على تعليم الجهاز المناعي البشري طريقة محاربة العامل المسبب للمرض. ويقوم الجسم بعد تلقي اللقاح بإنتاج أجسام مضادة للفيروس، قادرة على مهاجمته وتعطيل عمله.

وقال موكسون إن أكثر ما يقلقه هو العواقب الطبية طويلة المدى لفيروس كورونا ومدة استمرارها.

وأوضح البروفيسور موكسون، الذي لم يشارك في صنع لقاح أكسفورد الخاص بكورونا ولكنه مؤسس المجموعة التي تقف وراء اللقاح التجريبي، أنه قلق أيضا بشأن كيفية التطعيم في جميع أنحاء العالم.

ومضى قائلا: "علينا أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن لقاحاتنا، وهي أهم أداة لدينا لمحاربة المرض، يجب أن تصل إلى الجميع في العالم"، لافتا إلي أنه أمر بالغ الصعوبة لأسباب اقتصادية واجتماعية، كما رجح أن ينحسر ارتداء الكمامات في خريف2021.