 سلطات كييف تعين محاميا للدفاع عن ستالين في قضية ترحيل تتار القرم - بوابة الشروق
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سلطات كييف تعين محاميا للدفاع عن ستالين في قضية ترحيل تتار القرم

رويترز
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 6:23 ص | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 6:23 ص

عيّن مركز المساعدة القانونية في كييف، محامي دفاع عن الزعيم السوفيتي الراحل يوسف ستالين، وعن رئيس المخابرات السوفيتية في تلك الفترة لافرنتي بيريا، في قضية ترحيل تتار القرم.

وفي عام 2017، أعلنت النيابة العامة الأوكرانية، عن وجود شبهات رسمية ضد ستالين وبيريا بالتورط في ترحيل تتار القرم من شبه الجزيرة.

وأشارت النيابة العامة، إلى أنه في ديسمبر 2015، تم فتح التحقيق في عملية التهجير القسري لتتار القرن وغيرهم في عام 1944.

وقال أندريه دومانسكي محامي الدفاع عن ستالين: "يعتبر يوسف فيساريونوفيتش ستالين، موكلي. وسأقوم بتقديم لمساعدة القانونية له".

ويقام يوم إحياء ذكرى ضحايا تهجير شعوب القرم، سنويا في 18 مايو. في مثل هذا اليوم من عام 1944، تم تهجير أول دفعة من تتار القرم واليونانيين والبلغار والألمان والأرمن وغيرهم من الشعوب التي كانت تقطن شبه الجزيرة، وإرسالهم إلى آسيا الوسطى.

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