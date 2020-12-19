ترامب يحث الجمهوريين على أن يكونوا «أكثر صرامة» وأن «يناضلوا» من أجل نتائج الانتخابات

دعا الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب، الجمعة، أنصار حزبه وأعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلونه، إلى أن يكونوا "أكثر تشددا" في التعامل مع نتائج الانتخابات.

وكتب ترامب عبر تغريدة في موقع "تويتر": "السناتور ميتش ماكونيل، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، عليك أن تكون أكثر صرامة وإلا لن يكون لديك الحزب الجمهوري. لقد فزنا في الانتخابات الرئاسية بهامش كبير. حارب من أجلها. لا تسمح لهم بسرقة النصر منا!".

وهنأ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الجمهوري ميتش مكونيل الثلاثاء الماضي، المرشح الديمقراطي جو بايدن وأقر بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

ويظهر تصويت الهيئة الانتخابية أن بايدن فاز في الانتخابات الرئاسية، ووفقا لدستور الولايات المتحدة، يجب أن يوافق الكونغرس على تصويت الهيئة الانتخابية في السادس من يناير المقبل.

ولا يزال الرئيس الحالي للبلاد دونالد ترامب، غير معترف بالهزيمة، وأعلن أكثر من مرة أنه سيواصل الطعن في نتائج الانتخابات من خلال المحاكم.