رئيس الطائفة الإنجيلية: نتخذ قرارا بعودة العبادة في هذه الحالة

زكي: يمكن لبعض الكنائس الاحتفال بعيد الميلاد يوم الأحد صباحًا بأعداد محدودة جدًا

قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الطائفة ستجتمع يوم 14 يناير لتقييم الموقف مع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى استمرار قرارات تعليق الاحتفالات والعبادة في الكنائس، حال ازدياد إصابات كورونا.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أن الطائفة ستتخذ قرارًا بعودة العبادة حال انخفاض أعداد الإصابات، مؤكدًا: «لن نتردد في اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة لو الأعداد في تزايد».

وأوضح أن الطائفة ستحتفل بعيد الميلاد يوم الثلاثاء الموافق الخامس من يناير المقبل، بحضور أعضاء المجلس الإنجيلي العام، لافتًا إلى توجيه الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي على أن يحضر مندوب الرئيس معهم.

ولفت رئيس الطائفة الإنجيلية إلى اتخاذ القرار بتعليق العبادة في كل الكنائس والاحتفالات، والسماح بالصلاة أيام الآحاد، مضيفًا أنه «يمكن لبعض الكنائس الاحتفال بعيد الميلاد يوم الأحد صباحًا بأعداد محدودة جدًا».

وذكر أن اللجنة الطبية التابعة للطائفة أوصت بتعليق العبادات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، قائلًا إن كنائس القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية شهدت ظهور إصابات بفيروس كورونا، فضلًا عن وفاة خمسة أشخاص من قادة الكنيسة، خلال الشهرين الماضيين.

وأشار إلى اقتصار الجنازات على أسرة المتوفي فقط، فضلًا عن عدم عقد العزاءات في القاعات، مستطردًا أن الأفراح تقتصر داخل الكنيسة على أسرتي العروسة والعريس.