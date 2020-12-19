استهل الإعلامي أسامة كمال، حلقة برنامجه «90 دقيقة» بعد عودته من قرار الإيقاف، قائلًا: «يوم 5 مارس 2016، يعني من حوالي 5 سنين إلا شوية قلت في مقدمة برنامجي القاهرة 360: أنا حيالله مذيع.. حتى كلمة إعلامي مابقولهاش عن نفسي.. كل شغلتي إني أشاور على حاجة صح أو حاجة غلط وبالكتير أحط شوية خطوط تحت الكلمة أو الجملة أو أكررها يمكن الفت الانتباه أو أخد رد من مسئول.. أو أثير الموضوع الفلاني.. لعل وعسى حد ياخد باله ويقول هو الجدع دة بيقول إيه؟ ما يمكن يكون بيقول حاجة صح.. ولو طلع غلطان نقول له يا سيدنا بلاش تصدعنا في حاجات مش مهمة.. ساعتها هاسكت واتكسف على دمي عشان شكلي طلع وحش».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت: «بقابل مسؤولين وغير مسؤولين ييقولوا لي بيعجبنا معالجتك للقضايا اللي تهم الناس بجد وأحاول الفت نظر الناس فميحصلش حاجة؟ هقول لنفسي.. مش مهم.. أنت حيالله مذيع.. ولا أنت سياسي ولا زعيم ولا حتى نائب عن الشعب.. ولما الناس كمان تقول لي بالراحة على الحكومة واصبر عليها.. وأنا بحب أسمع للناس هقول عندهم حق.. هم شايفين كدة.. علاقاتي بالسادة الوزراء جميعا أفضل من الممتازة لأني مش طالب حاجة لنفسي ولا لغيري.. وأحيانا أستحي أطلب لمشاهد أو متابع عنده مشكلة أحسن المسؤول يفتكره قريبي».

واستطرد: «ده كلامي من 5 سنين إلا شهرين أو 3، قلت كلام هو قناعاتي طول عمري لدرجة إن الناس كانت بتقول لي بالراحة على الحكومة.. بعد 5 سنين رأيكم إيه في الكلام ده؟ هل لسة ساري من مارس 2016 لديسمبر 2020؟ أنا حيالله مذيع بشتغل في الإعلام، إعلام الناس باللي حواليهم».

واستشهد بكلام الفيلسوف فريدريش نيتشه: «وإذا امتنع الناس عليكم أن تكونوا أولياء في معرفة الحق فكونوا على الأقل جنوداً يكافحون من أجل المعرفة»، مضيفًا: «لما شمس المعرفة تشرق، لما نور الشرف والأمانة يغطي كل شيء، هنقدر نبص للنور وفي النور، ونسعد إننا كنا من اللي فتحوا طاقة للنور يعدي منها بالصبر وبالمثابرة، بالحب وبالانتماء، بالمعرفة وبالحق».

يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام كان قد بحث الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد برنامج 90 دقيقة على قناة المحور ومقدم البرنامج أسامة كمال، وقرر الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بشأن ما تم من مخالفات بحلقة يوم 28 نوفمبر 2020، وإيقاف مقدم برنامج 90 دقيقة لمدة أسبوعين وتغريم القناة 100 ألف جنيه.