«مصر» يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرفة التجارية بالقاهرة بهدف دعم رواد الأعمال

قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع بروتوكولى تعاون مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرفة التجارية بالقاهرة، وجاء هذا فى إطار دعم بنك مصر لرواد الأعمال من خلال تقديم الحلول التمويلية المناسبة، ونشر مفهوم التحول الرقمى من خلال المساهمة فى نشر ثقافة المجتمع اللا نقدى والتوسع فى المدفوعات الالكترونية، بالإضافة إلى اتاحتها لجميع فئات المجتمع، تحقيقا لأهداف الشمول المالى كأحد الأهداف القومية للدولة المصرية، وقد حضر التوقيع لفيف من قيادات البنك والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرفة التجارية بالقاهرة.

وقد وقع كل من محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس إبراهيم محمود العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية بروتوكول التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك دعما لرواد الأعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الاتحاد، وذلك من خلال تقديم الحلول المصرفية والتمويلية عن طريق بنك مصر، وكذلك تقديم حزمة من الخدمات غير المالية التى يقوم مصرفنا بتقديمها لدعم رواد الأعمال، من خلال مشاركتنا فى مبادرة رواد النيل التى أطلقها البنك المركزى المصرى خلال فرعى المبادرة (بيوت التصميم ــ مراكز تطوير الأعمال)، بالإضافة إلى عقد اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم منتجات وخدمات غير مالية للمرأة، وفقا للشرائح المختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحت مظلة مبادرات البنك المركزى المصرى، ويأتى حرص بنك مصر على المشاركة فى هذا البروتوكول كونه مؤسسة مالية رائدة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المُحرك الرئيسى للاقتصاد القومى من خلال شبكة فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما تجدر الإشارة إلى أن مصرفنا يولى الاهتمام بقطاع المُصدرين من خلال تقديم العديد من الحلول التمويلية التى من شأنها تدعم هذا القطاع الهام.

وقد وقع عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد الوسيمى نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بروتوكول التعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة من البنك؛ تُمكن الغرفة التجارية بالقاهرة من ميكنة تحصيل إيراداتها من خلال فروع بنك مصر، وكذلك منح محصلى الغرفة التجارية نقاط بيع إلكترونية POS لتمكينهم من تحصيل المدفوعات بشكل اكثر سهولة وأمان، كما تم الاستعاضة ببطاقات بنك مصر ميزة الشركات لأعضاء الغرفة وذلك كبديل عن بطاقات التعريف المتعارف عليها، وكذلك ميكنة مدفوعات الغرفة والتزاماتها نحو الموردين والجهات الحكومية، ويأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار حرص البنك على دعم جهود التحول الرقمى من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، والتوسع فى المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف تيسير عملية الدفع على الافراد، وهو ما يُسهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشيا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلا من استخدام النقد.