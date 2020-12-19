كلوب: ماني لم يكن غاضبا بسبب صلاح

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برر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أسباب غضب لاعبه السنغالي ساديو ماني أثناء استبداله خلال مباراة كريستال بالاس والتي فاز بها الريدز بساعية نظيفة مساء اليوم السبت.

وغضب ماني أثناء استبداله في الدقيقة 57 لصالح محمد صلاح، وكان يريد النجم السنغالي البقاء في الملعب وإضافة مزيد من الأهداف في رصيده خاصة وأنه لم يسجل سوى 5 أهداف حتى الآن في 13 مباراة بالبريميرليج هذا الموسم.

وقال كلوب عن غضب ماني عقب المباراة:«ماني لم يكن غاضبًا لأن صلاح دخل بديلا له، ربما لم يكن سعيدا لأنه ألقى نظرة على الساعة (كان يتبقى حوالي 30 دقيقة على نهاية اللقاء)، أو لأنه خرج قبل لعب الضربة الحرة».

وأضاف المدرب الألماني:«أستطيع أن أفهم سبب [انزعاجه]، والقرارت التي أتخذها يتقبلها اللاعبون».

ودخل صلاح بدلا من ماني في المباراة ونجح في تسجيل هدفين وساهم في صناعة هدف بالمواجهة التي انتهت بسباعية نظيفة.