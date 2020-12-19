أسامة كمال: ما حدث في تونس يحتاج وقفة صريحة من منظومة الرياضة

قال الإعلامي أسامة كمال، إن ما حدث في تونس مع منتخب شباب مصر لكرة القدم يحتاج وقفة صريحة من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكل الموجودين في المنظومة الرياضية.

وأضاف كمال، خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن «الأمر متعلق بسمعة بلد لابد أن نحافظ عليها»، معلقًا: «على الله مزعلش حد لكن لو ناس زعلت ما باليد حيلة»، وفقًا لتعبيره.

وعن تشكيك البعض في أعداد إصابات كورونا التي تعلنها وزارة الصحة والسكان، أشار إلى أنه يثق في أرقام وزارة الصحة يوميًا، موضحًا أن بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أعراض، فضلًا عن وجود أناس آخرين يُعالجون في المنزل.

وتابع كمال، أنه يعرف عشرات الأشخاص الذين أصيبوا هم وأسرهم بفيروس «كوفيد - 19» دون إبلاغ أي جهة من الجهات، مشددًا على أهمية الحرص خلال الفترة المقبلة؛ لأنها صعبة.

وقرر الاتحاد الشمال إفريقي لكرة القدم، أمس الجمعة، اعتبار منتخب مصر خاسرا أمام تونس بهدفين مقابل لا شيء بسبب عدم اكتمال العدد الكافي للفراعنة لخوض اللقاء.

وكانت المسحة التي خضع لها منتخب مصر للشباب قبل ثلاثة أيام لمباراة ليبيا، أظهرت وجود 16 حالة مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ربيع ياسين مدرب الفريق.

على ضوء هذا الحدث، تم اعتبار المنتخب المصري مٌنسحبا أمام ليبيا في الجولة الأولى من بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.