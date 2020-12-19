تركيا: مقتل 9 أشخاص جراء حريق في مستشفى لعلاج مصابي كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقى تسعة أشخاص حتفهم بسبب حريق نشب، اليوم السبت، في غرفة العناية المركزة للمصابين بفيروس كورونا بمستشفى جامعة سانكو في غازي عنتاب جنوب تركيا.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، للصحفيين، إن جهاز أكسجين عالي الضغط انفجر؛ ما تسبب في الحريق.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن إسطوانة أكسجين انفجرت لكن السبب المحدد للحريق لم يُكشف حينها.

وأضاف قوجة أن إجمالي 16 فردا بالمستشفى "تأثروا" بالحريق من بينهم سبعة في الرعاية المركزة، ولا يوجد أحد في حالة حرجة.

وبحسب بيانات الحكومة، فإن نحو 74% من أسرّة الرعاية المركزة يشغلها المرضى بسبب الجائحة.

وحذر أطباء من أن الوضع ربما يتفاقم ودعوا الحكومة إلى اتخاذ تدابير لتوسيع نطاق قدرات المستشفيات.

وسجلت تركيا 22 ألفا و195 إصابة جديدة بالفيروس اليوم السبت ليزيد الإجمالي على مليوني حالة منذ تسجيل أول حالة إصابة في مارس.