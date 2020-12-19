ترامب يقر تمديد الإنفاق الفدرالي مؤقتا لتجنب الإغلاق الحكومي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يقضي بتمديد الإنفاق الفدرالي لمدة يومين، حتى ليلة الأحد على الاثنين، بهدف تفادي إغلاق حكومي جديد.

وأكد البيت الأبيض أن مشروع القانون الذي تبناه الكونغرس قبل مصادقة ترامب عليه دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مساء أمس الجمعة.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه المشرعون في الكونغرس جهودهم الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن مشروع قانون خاص لتحفيز الاقتصاد على مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار، وذلك ضمن إطار تشريع بشأن الإنفاق الحكومي حتى سبتمبر العام القادم بقيمة 1.4 تريليون دولار.

وأعرب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، عن تفاؤله إزاء هذه الجهود التشريعية، قائلا: "أعتقد أن جميع الأطراف تشعر بأننا نحرز تقدما جيدا في مشروع المساعدات الطارئة الكبير الذي سيمضي جنبا إلى جنب مع إجراء المخصصات السنوية".

ويأتي ذلك بعد عامين من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة دام 35 يوما.