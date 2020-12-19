 الجزائر: 25 ألف عالق بالخارج يريدون العودة إلى البلاد - بوابة الشروق
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الجزائر: 25 ألف عالق بالخارج يريدون العودة إلى البلاد

أ ش أ
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 10:05 م | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 10:05 م

قال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، اليوم السبت، إن عدد الجزائريين العالقين في الخارج والراغبين في العودة إلى أرض الوطن يتزايد يوميا، حيث يبلغ حاليا 25 ألف شخص.

وأضاف بلجود، خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) اليوم، إن "شركة الخطوط الجوية الجزائرية تبذل جهودا كبيرة للقيام بالعملية بالرغم من الصعوبات التي تواجهها، خاصة مع غلق المجالات الجوية في العديد من البلدان؛ ما يتطلب الحصول على رخص استثنائية".

وأشار إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية نفذت 24 رحلة لإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج والمسافرين الراغبين في الدخول الى الجزائر لأسباب استثنائية في الفترة من 4 إلى 19 ديسمبر الجاري من سبع دول.

يذكر أن الخطوط الجوية الجزائرية أجلت أكثر من 35 ألف جزائري عالق بالخارج منذ بداية أزمة الكورونا في مارس الماضي.

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