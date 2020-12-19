الخارجية الأمريكية: واشنطن تعتزم إغلاق قنصليتيها في روسيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تعتزم إغلاق قنصليتيها في مدينتي فلاديفوستوك وويكاترينبرج بروسيا.

وذكرت الوزارة، في إشعار أرسلته إدارة الرئيس دونالد ترامب للكونجرس وحصلت عليها شبكة "سي إن إن" على نسخة منه أمس الجمعة، أنها "تعتزم اتخاذ هذه الخطوات ردا على التحديات المستمرة للتوظيف بالبعثة الأمريكية في روسيا في أعقاب الحد الأقصى لعدد الأفراد لعام 2017 الذي فرضته روسيا بشأن البعثة الأمريكية والمأزق الناتج مع روسيا بشأن التأشيرات الدبلوماسية".

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية هذه الإجراءات، قائلاً إن "وزير الخارجية مايك بومبيو، بالتشاور الوثيق مع السفير جون سوليفان في روسيا، قرر إغلاق القنصلية العامة للولايات المتحدة في فلاديفوستوك وتعليق العمليات في القنصلية العامة للولايات المتحدة في يكاترينبرج كجزء من جهودنا الجارية لضمان الأمن والسلامة لعمل البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الاتحاد الروسي".

وسيترك إغلاق القنصليتين للولايات المتحدة موقعا دبلوماسيا واحدا فقط في روسيا، وهو السفارة الأمريكية في موسكو، في وقت تصاعدت فيه التوترات بين البلدين، ويأتي الإخطار بينما يستعد الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي قيادة الولايات المتحدة.