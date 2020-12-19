المركز الثقافي الروسي ينظم يوما لفتيات مدرسة النور والأمل

نظم المركز الثقافي الروسي في القاهرة، بالتعاون مع المجلس التنسيقي للمغتربين الروس في مصر، والجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، يوماً ثقافياً لفتيات مدرسة النور والأمل لرعاية الكفيفات.



وذكر بيان للمركز اليوم السبت، أن برنامج اليوم الثقافي، ضم معلومات جغرافية عن روسيا ورسومات عن أهم وأشهر معالمها، فضلا عن تقديم مجموعة من الأغاني الروسية، والمأكولات الروسية وارتداء الأزياء الروسية الكلاسيكية والتقاط الصور التذكارية بها.



من جانبها، أعربت ناهد عمر فرحان مديرة المدرسة عن سعادتها بهذا اليوم الرائع الذي أسعد الفتيات، مقدمة الشكر للجانب الروسى.



وقالت الدكتورة عزة محمد فخري أخصائي التأهيل النفسى بالفن التشكيلي لللأشخاص من ذوي الإعاقة، إن زيارة المركز الثقافي الروسي لمدرسة النور والأمل كان بمثابة الطاقة الإيجابية للفتيات وساهم في تعريفهم بالثقافة الروسية التي تفاعلوا معها بشكل جيد عن طريق الألعاب والغناء.



بدوره، أكد أرسيني ستاركوف نائب مدير المركز الثقافي الروسي، حرص المركز على التواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني في مصر، معربا عن سعادته بالزيارة التي ساهمت في رسم البسمة على وجوه فتيات النور والأمل.