خبير بريطاني: يبدو أن اللقاحات الجديدة قادرة على التعامل مع طفرة كورونا

اعتبر كبير المستشارين العلميين في بريطانيا باتريك فالانس، اليوم السبت، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19"، تبدو كافية في توليد استجابة مناعية لمتغير جديد لفيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال.

وقال فالانس للصحفيين، إن "هناك حاجة لمزيد من إجراءات الصحة العامة لإبقاء الشكل الجديد تحت السيطرة"، وفقاً لوكالة رويترز.

وجاءت تصريحات فالانس، بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قيودا أكثر صرامة بشأن فيروس كورونا في لندن وجنوب شرقي البلاد.

من جهته، أعلن كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي، أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا التي تم الكشف عنها في بلاده، تنتشر بسرعة كبيرة.

وقال: "السلطات الطبية البريطانية نبهت منظمة الصحة العالمية بسرعة تفشي الطفرة الجديدة بجنوب شرق بريطانيا، وإنها تستمر في تحليل المعطيات الواردة لتحسين فهمها للواقع".

وذكر أنه "لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على أن الطفرة الجديدة أكثر فتكا من سابقاتها أم أنها قادرة على مقاومة اللقاحات المضادة لكورونا"، موضحا أن "أبحاثا علمية جارية لتأكيد أو نفي ذلك".