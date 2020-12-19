تشهد مشيخة الأزهر، غدا، توقيع بروتوكول تعاون بين مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر مع وكالة الفضاء المصرية، أحد أهم المؤسسات التي تهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر الشريف مع غيرها من مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة ما يتعلق منها بجوانب علمية وتخصصية.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية -في بيان اليوم- إن هذا الحدث يمثل نقطة تحول مهمة فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني لما تمثله بنود البروتوكول من تعاون مشترك وفعال لتدريب وتأهيل وعاظ الأزهر الشريف في التعامل مع القضايا المعاصرة المرتبطة بعلوم الفلك والفضاء كتخصص علمي يتم الاستعانة به في بعض الجوانب الشرعية.

وأضاف عياد أنه من المقرر أن يتم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث من جانب الأزهر، والدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية من الجانب الآخر.

وأشار إلى أنه تم تجهيز مقر بمجمع البحوث الإسلامية لإنشاء مركز الفلك الشرعي العالمي كبداية لتفعيل بنود البروتوكول، لافتا إلى أن هذه البروتوكولات تمثل محورا مهما من محاور استراتيجية الأزهر الشريف في التعامل مع القضايا المستحدثة والتي تحتاج إلى الدمج بين العلوم الشرعية والتخصصات العلمية المختلفة.