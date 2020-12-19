 اتحاد الكرة يبدأ إجراءات إعادة منتخب الشباب ويشكل لجنة تقصي حقائق - بوابة الشروق
السبت 19 ديسمبر 2020 12:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
النتـائـج تصويت

اتحاد الكرة يبدأ إجراءات إعادة منتخب الشباب ويشكل لجنة تقصي حقائق

حسام زايد:
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 11:49 ص | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 11:49 ص

بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم في اتخاذ اجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب.

وخاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل.

كما أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.

فيما قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:

 حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية وعلاء عبد العزيز عن الناحية الفنية ومصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك