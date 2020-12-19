اتحاد الكرة يبدأ إجراءات إعادة منتخب الشباب ويشكل لجنة تقصي حقائق

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بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم في اتخاذ اجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب.

وخاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل.

كما أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.

فيما قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية وعلاء عبد العزيز عن الناحية الفنية ومصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.