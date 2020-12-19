باكستان تستدعي دبلوماسيا هنديا بارزا على خلفية هجوم على مراقبين أممين في كشمير

استدعت باكستان دبلوماسيا هنديا بارزا اليوم السبت للاحتجاج على ما يزعم من انتهاك وقف إطلاق النار و"الاستهداف المتعمد" لمراقبي الأمم المتحدة في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "تم إبلاغ الجانب الهندي بأن العمل الوقح هو انتهاك صارخ للمعايير الدولية الراسخة ، يمثل تجاهلا تاما للمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة".

وكانت باكستان قد اتهمت أمس الجمعة القوات الهندية بأنها فتحت النار"بشكل متعمد" على مركبة تابعة للأمم المتحدة، تقل اثنين من المراقبين على الجانب الباكستاني من خط المراقبة، وهو حدود فعلية تقسم كشمير إلى قسمين، تسيطر باكستان على أحدهما والهند على الآخر.

وكان مراقبا الأمم المتحدة في طريقهما للقاء ضحايا انتهاك وقف إطلاق نار هندي. ولم يتعرض المراقبان لأذى وتم إجلاؤهما من قبل الجيش الباكستاني.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي أسبوعي أمس الجمعة "هذا العام فقط، اقترفت الهند 2992 انتهاكا لوقف إطلاق النار حتى الآن، مما أسفر عن مقتل 27 شخصا وتعرض 249 من المدنيين الأبرياء لإصابات خطيرة، من بينهم 92 امرأة و68 طفلا".