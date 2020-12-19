البنك المركزي العراقي يرفع سعر صرف الدولار أمام الدينار

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، رفع سعر صرف الدولار في وزارة المالية إلى 1450 دينارًا لكل دولار أمريكي.

وقال بيان للبنك المركزي العراقي، نشر اليوم، إن البنك المركزي العراقي قرر تعديل سعر صرف الدولار إلى 1450 دينارًا لكل دولار، سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، و1460 دينارًا لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، و1470 دينارًا لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.

وأضاف البيان أن هذا التخفيض في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، وسيدافع البنك المركزي عن هذا السعر واستقراره بدعم من احتياطاته الأجنبية، التي لم تزل بمستويات رصينة تمكنه من ذلك.

وتابع أن الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا، وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، أدى إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة، واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف، وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد البنك المركزي حرصه على تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية، والتي تمثل الرافعة المالية الأساسية للاستقرار النقدي في العراق، وحرصه على إسناد المالية العامة، باعتبارها مستشار الحكومة والمسئولة عن مسك حساباتها.

وكان البنك المركزي العراقي قد حافظ لسنوات طويلة على سعر صرف الدولار بمبلغ 1190 دينارًا عراقيًا.

وشهدت الأيام الماضية قفزات كبيرة في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في سوق الصرافة العراقية، على خلفية تداول أنباء عن نية الحكومة العراقية رفع سعر صرف الدولار.