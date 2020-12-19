 مجلس الاحتياطي الاتحادي: البنوك الأمريكية الكبرى يمكنها تحمل الأزمة الاقتصادية - بوابة الشروق
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مجلس الاحتياطي الاتحادي: البنوك الأمريكية الكبرى يمكنها تحمل الأزمة الاقتصادية

د ب أ
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 4:10 ص | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 4:10 ص

 وجد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أن البنوك الأمريكية الكبرى لديها "مستويات رأس مال قوية" وأنها قادرة على تحمل تراجع اقتصادي عالمي حاد.

وبعد التقييم الإيجابي، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة، إنه سيخفف القيود المفروضة على الشركات لإعادة شراء أسهمها، وهي ممارسة كانت مقيدة في الوقت الذي هزت فيه جائحة فيروس كورونا الاقتصاد.

ويظهر تخفيف القيود المفروضة على عمليات إعادة شراء الأسهم ثقة الاحتياطي الاتحادي في مستويات رأس مال البنوك، ومع ذلك، يواصل الاحتياطي الاتحادي قيوده على توزيع الأرباح.

ووجدت النتائج، وهي جزء من اختبار تحمل تم إجراؤه على أكبر 33 بنكا، أنه في حين أن البنوك يمكن أن تتغلب على ركود حاد، فإنها قد تواجه خسائر تزيد عن 600 مليار دولار.

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