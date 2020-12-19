أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 2833 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 415 ألفًا و226 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء السبت، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 55 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6909.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2898 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 375 ألفًا و623.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 1.6 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 75 مليون إصابة.