جونسون: إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد في مناطق تفشي كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن «بريطانيا لا تستطيع أن تمضي قدمًا في احتفالات عيد الميلاد؛ نظرًا للأدلة الأولية للسلالة المتحورة من فيروس كورونا».

وأضاف جونسون، خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أنه لن يكون هناك تخفيف للقيود في 30 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أهمية عدم اختلاط سكان المناطق التي تعاني من تفشي لفيروس كورونا بباقي السكان.

وذكر أن أعياد الميلاد ستكون مختلفة هذا العام عبر إلغاء الاحتفالات في مناطق تفشي «كوفيد-19»، قائلًا إن بريطانيا تطلع منظمة الصحة العالمية على التطورات بشأن سلالة كورونا المتحورة.

وحذرت السلطات الصحية البريطانية من أن نوع فيروس كورونا الجديد المكتشف يمكن أن ينتشر بمعدل أسرع، حسبما نقلت بي بي سي.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الاثنين الماضي، لأعضاء البرلمان إنه رُصدت نسخة جديدة من فيروس كورونا في مناطق في إنجلترا، وإن ما لا يقل عن 60 جهة محلية قد سجلت إصابات بها.