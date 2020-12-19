يحتاج فصل الشتاء إلى الكثير من الإكسسوارات الأنيقة، التي يمكن أن تساعد في الحصول على التدفئة بالطريقة المثالية، حيث تضيف سحر التميز والأناقة في الملابس الشتوية.



ونشر موقع "ديلي تو ديلي نيوز" مجموعة من الإكسسوارات الشتوية التي يمكن أن تساعد في الحصول على التدفئة والمظهر المثالي خلال فصل الشتاء.



• كوفية وطاقية "آيس كاب"



يجب الحرص على امتلاك كوفية وطاقية "آيس كاب" خلال فصل الشتاء؛ وذلك لأن الرأس والرقبة هما أول وأكثر أماكن الجسم تعرضًا للهواء، لذلك من المهم تغطيتهما في الأماكن المفتوحة، خاصة إذا كانت تيارات الهواء فيها باردة، حتى لا يصاب الشخص بنزلات البرد.



• الجوارب



يجب الحرص على ارتداء الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أسفل الأحذية، حتى أثناء التواجد في المنزل، خاصة بالنسبة للأطفال؛ لأنهم يشعرون بالبرودة عن طريق أرجلهم.



• قبعة البريه



تعتبر قبعة البريه إحدى أروع الإكسسوارات التي يمكن تجربتها هذا الشتاء؛ لأنها تضيف لمسة فرنسية إلى المظهر العام، بالإضافة إلى قدرتها على تدفئة منطقة الرأس لتجنب الشعور بالبرودة.



• غطاء الأذنين



يمكن أن يساعد غطاء الأذن على تغطية الأذنين، كما أنه يوفر مزيدا من الدفء، حيث يوجد منه الكثير من الألوان والأشكال المميزة، التي يمكن أن تتناسب مع كل الأذواق المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية أن يرتديها الأطفال.