 حي وسط الإسكندرية يغلق 4 سناتر تعليمية غير مرخصة - بوابة الشروق
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حي وسط الإسكندرية يغلق 4 سناتر تعليمية غير مرخصة

هدى الساعاتي
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 12:22 ص | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 12:22 ص

شن اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط الإسكندرية، حملة مكبرة اليوم الجمعة للمرور على عدد من المراكز التعليمية (السناتر) التابعة لقسم باب شرق.

وتم خلال الحملة المرور على عدد من المراكز التعليمية، وإغلاق ٤ مراكز غير مرخصة، ووضع الشمع الأحمر وختمه بختم حي وسط، بالإضافة إلى تحرير محاضر الإغلاق اللازمة في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وشارك في الحملة من حي وسط؛ رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي، ومفتش المتابعة المختص ومن ادارة وسط التعليمية، إدارة الاتصال السياسي وإدارة الشئون القانونية.

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