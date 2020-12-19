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تايلاند تسجل 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 7:39 م | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 7:39 م

سجلت تايلاند 548 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لها صلة بعدوى من أحد البائعين بأكبر سوق للأطعمة البحرية في البلاد، اليوم السبت.

وقال أوباس كارنكاوينبونج، رئيس إدارة مكافحة الأمراض، خلال بث تلفزيوني مباشر، إن الإصابات الجديدة مرتبطة ببائع مأكولات بحرية، يبلغ من العمر 67 عاما، ثبتت إصابته يوم الخميس في مقاطعة ساموت ساخون بالقرب من بانكوك.

وأضاف أن أكثر من 90% من حالات الإصابة المؤكدة لم تظهر عليها أعراض أو ظهرت عليها أعراض طفيفة، وأغلب المصابين من العمال المهاجرين.

ويمثل هذا العدد رقمًا قياسيًا للحالات اليومية، منذ أن سجلت تايلاند أول إصابة بفيروس كورونا في يناير.


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