محافظ الشرقية: إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي المغذي لمحطة مياه أبو شلبي بفاقوس

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي المغذي لمحطة مياه أبو شلبي بمركز ومدينه فاقوس.



وقال المحافظ، في بيان له، اليوم السبت، إنه حريص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع لتخفيف العبء عن كاهلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، موجهًا بتضافر كافة الجهود التنفيذية للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس الحياة اليومية.



من جانبه، أعلن اللواء ضياء الدين أبو العزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، أنه بالتنسيق مع مسؤلي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، تم إصلاح ماسورة مياه الشرب الرئيسية بقطر 1200 مللي متر، المغذية لمحطة مياة أبو شلبي.