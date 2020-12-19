 توقعات بعجز ميزانية اليابان للعام المالي 2021 - بوابة الشروق
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توقعات بعجز ميزانية اليابان للعام المالي 2021

د ب أ
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 5:48 م | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 5:48 م

توقعت مسودة ميزانية اليابان للعام المالى 2021، عجزا بقيمة حوالي 360ر20 مليار ين، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء، اليوم السبت.

ويزيد هذا العجز عن ضعف مستواه في الميزانية الأولية للعام المالي 2020، الذي بلغ 4ر9626 مليار ين.

ونظرا لتدهور الأوضاع المالية الحكومية بسبب أزمة فيروس كورونا، من المستبعد أن تحقق اليابان هدفها الخاص بتحقيق فائض في الميزانية الرئيسية وميزانيات الحكومات المحلية بحلول العام المالي 2025.

ويتيح تحقيق فائض في الميزانية الرئيسية للحكومة تمويل إنفاقها على إجراءات بشأن السياسة، باستثناء تكاليف خدمة الدين، بدون دين جديد.

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