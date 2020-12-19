فعاليات «الزراعى المصرى» تجوب القرى للتعريف ببرنامج التمويل متناهى الصغر «باب رزق»

نظم البنك الزراعى المصرى عددا من الفعاليات التوعوية والمؤتمرات الجماهيرية فى عدد من المحافظات للترويج والتعريف ببرنامجه التمويلى الجديد «باب رزق» الذى أطلقه البنك مؤخرا لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر لسكان الريف والصعيد بهدف تحقيق التنمية الريفية، من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر للفئات الأكثر احتياجا وتمكينهم اقتصاديا، خاصة سكان الريف والمناطق النائية فى صعيد مصر، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة وسياسات البنك المركزى المصرى، وتوجيهاته بالعمل على تحقيق الشمول المالى لجميع فئات المجتمع.

أقيمت الفعاليات الجماهيرية فى قرى برقاش بمحافظة الجيزة، والصنافين فى الشرقية، وسنورس بالفيوم، ودروة بمركز ملوى بالمنيا، ومنهرة بمركز أهناسيا ببنى سويف، ومير بمركز القوصية بأسيوط، والبصيلية بحرى بمركز إدفو بأسوان، وأرمنت الحيط بمركز أرمنت بالأقصر، ودشنا بمحافظة قنا، بالإضافة إلى قرية عنيبس بمركز جهينة بسوهاج، وذلك بحضور عدد من مسئولى البنك الزراعى وحشد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والشخصيات العامة بهذه القرى والمحافظات، علاوة على ممثلى الجمعيات والمنظمات الأهلية والاجتماعية.

وشهدت الفعاليات إقبالا كبيرا وحضورا مكثفا من المواطنين بهذه القرى، الذين تفاعلوا بصورة كبيرة مع برنامج «باب رزق» الذى يخدم قطاعات عريضة من الفئات محدودة الدخل فى قرى الريف المصرى والصعيد، وموجه بشكل مباشر لتمويل المشروعات متناهية الصغر التى يحتاج إليها ويعتمد عليها الكثير من الأفراد والأسر الريفية كمصدر رزق رئيسى وبصورة خاصة المرأة الريفية والمعيلة، التى وجدت ضالتها فى الحصول على قرض صغير وبتسهيلات وإجراءات بسيطة لمساعدتها فى عمل مشروع صغير يحقق لها دخلا أو يحسن مستوى دخل أسرتها ويرفع مستوى معيشتهم.

ويأتى تنظيم تلك الفعاليات فى إطار الدور الوطنى للبنك الزراعى المصرى لتحقيق التنمية الريفية بكل عناصرها، والتى من بينها الترويج للخدمات المصرفية والتمويلية للبنك، والتى تخدم أهداف التنمية وتسهم فى تحسين مستوى الدخل وتوفير فرص العمل لسكان القرى فى الريف وصعيد مصر. وقد تم اختيار القرى التى أقيمت بها هذه الفعاليات وفق محددات خاصة روعى فيها تنوع التركيبة السكانية والأنشطة الزراعية والتجارية لسكان تلك القرى وذلك لتحقيق أقصى استفادة من تلك الفعاليات للتعريف بالبرنامج والتوعية بأهدافه والفئات المستفيدة منه.

ويستهدف برنامج «باب رزق» كل من المرأة الريفية، والعاملين فى تجارة المنتجات الريفية، واصحاب الحرف اليدوية والمحلية فى قرى الريف المصرى والصعيد، لتشجيعهم على بدء أو توسيع أنشطتهم الإنتاجية مثل التربية المنزلية للطيور والأغنام، أو العمل بالحرف المنزلية التقليدية مثل الأغذية ومنتجات الألبان والحرف اليدوية البسيطة، بالإضافة إلى تجارة الأعلاف والاسمدة والبذور ومستلزمات الزراعة والبيئة الريفية. وقد وقع اختيار البنك الزراعى المصرى على 26 قرية موزعة على جميع محافظات الجمهورية كنماذج استرشادية لبدء لتطبيق هذا البرنامج الرائد تمهيدا لدراسة تعميمه على جميع قرى الجمهورية.

ويوفر «باب رزق» تمويلا ميسرا بقيمة تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه بفائدة متناقصة، وبإجراءات بنكية بسيطة، حيث يمكن للعميل الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية وإيصال مرافق فقط، بالاضافة إلى تسهيلات أخرى يحصل عليها العميل عند الحصول على القرض، من بينها إصدار بطاقة ميزة البنك الزراعى المصرى مجانا لتمكين العميل من استخدامها فى مدفوعاته وجميع معاملاته البنكية وأيضا سداد قيمة الأقساط.