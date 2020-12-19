المقاتلات التركية تقصف مناطق شمال العراق

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قصفت طائرات حربية تركية، فجر اليوم السبت، مناطق حدودية تابعة لقضاء زاخو شمالي محافظة دهوك.



وذكر موقع "السومرية نيوز" العراقي، اليوم، أن الهجمات استهدفت مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق نزدور ورويس وشيدن وكشان وخيزافا ومنين وافلهي الحدودية التابعة لقضاء زاخو.

وأشار إلى أن أعمدة الدخان بدأت تتصاعد من المواقع التي تعرضت للهجمات دون معرفة الخسائر والأضرار.

وتقوم المقاتلات والمدفعية التركية بين الحين والآخر بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني التركي، الذي يتخذ من الجبال العراقية قواعد انطلاق لتنفيذ عمليات ضد القوات التركية.