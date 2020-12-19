عاش جمهور المطرب الكبير محمد منير ساعات عصيبة بسبب الأزمة الصحية التى تعرض لها خلال اليومين الماضيين، وتنفس الجمهور الصعداء بعد أن علموا أنه غادر المستشفى عائدا إلى منزله ليستأنف عمله فى ألبومه الجديد «باب الجمال».

النجم الكبير محمد منير قال: «تعرضت لأزمة صحية مفاجئة نتجت عن حالة إجهاد بدنى وإرهاق، ليس أكثر، بسبب عملى لساعات طويلة بشكل يومى على ألبومى الجديد «باب الجمال»، لسرعة إنجازه وطرحه للجمهور الحبيب الذى أقدر له قلقه على، وأعلم أنه عاش لحظات من الحزن خاصة أن البعض بالغ فى وصف أزمتى الصحية».

وتابع النجم الكبير: «تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتى الصحية، وهو ما جعلنى أشعر بمسئولية كبيرة تجاه الجمهور الحبيب والمحبين لى، فأردت أن أطمئنهم، وأخبرهم أننى سأعود خلال الساعات المقبلة كى أضع اللمسات النهائية على ألبومى «باب الجمال»، والذى سيتم طرحه خلال الأسبوع المقبل، وأعد الجمهور الحبيب بألبوم يليق بهذا الحب الذى تلقيته قلقا على صحتى».

وكان محمد منير، قد كشف تفاصيل وضعه الصحى خلال حفل أحياه «أونلاين» فى مايو الماضى كان جالسا فيه على كرسى، موضحا أنه يحيى الحفل وهو مريض ولا يسير إلا على «عكاز».

وكانت شائعات كثيرة قد تناولت الحالة الصحية للفنان الكبير قبل أن يخرج عدد من أصدقائه المقربين لنفيها قبل أن يقرر منير استقبال بعض التليفونات حتى يطمئن جماهيره العريضه فى مصر والوطن العربى.

يذكر أن منير كان قد ظهر فى فيديو على قناة الأهلى أخيرا لدعم اللاعب مؤمن زكريا فى محنة مرضه.