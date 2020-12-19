تحدث محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن مسألة انتقاله لأحد العملاقين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد، رافضا الإجابة عن إمكانية استمراره في الريدز.

وفي حواره أجراه مع صحيفة «آس» الإسبانية، علق صلاح على مسألة انتقاله لبرشلونة وريال مدريد، قائلًا:" أعتقد أن برشلونة وريال مدريد من الأندية الكبرى في العالم، لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل، لكنني أركز في الوقت الحالي على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي مع ليفربول".

وتطرق صلاح للإجابة عن فرص بقائه في ليفربول الفترة المقبلة، قائلًا:" هذا سؤال صعب، لكني أستطيع القول أن كل شئ في يد النادي، بالطبع أرغب في تحطيم كل الأرقام القياسية في ليفربول، لكن كل شئ في يد النادي".

وتطرق للحديث عن من بإمكانه أن يحل محل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في المستقبل، قائلًا:" من الصعب اختيار شخص أخر، اللاعبون الموجودن الأن رائعون للغاية، ولكن ما فعله ميس ورونالدو لكرة القدم كان مذهلًا للغاية، وهناك بعض اللاعبين الذين يقدمون أداءًا جيدًا أيضًا".

وأتم صلاح حديثه عما إذا كان يعتبر نفسه أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي، قائلًا:" نعم بالتأكيد، عندما أنظر إلى الوراء في مسيرتي أرغب في الشعور بأنني أنجزت وفعلت شيئًا مميزًا، لهذا السبب أحاول أن ابذل قصارى جهدي في كل مباراة للنادي ولي أيضًا".