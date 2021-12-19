باكستان تستضيف مؤتمرا دوليا حول الأزمة الإنسانية في أفغانستان

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تستضيف باكستان اليوم الأحد جلسة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل إطلاق إطار عمل للتعاون وتجنب أزمة إنسانية تلوح في الأفق في أفغانستان.

ويعتبر مؤتمر وزراء خارجية المنظمة التي تضم 57 دولة هو أكبر تجمع دولي يعقد منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس الماضي. وبادرت السعودية بصفتها الرئيس الحالي لقمة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى عقد الدورة الاستثنائية.

ويشارك في المؤتمر بموجب دعوة خاصة ممثلون من الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي.

وتواجه طالبان عزلة دبلوماسية نظرا لعدم اعتراف أي دولة بها أو الأمم المتحدة.

ويواجه النظام الجديد أيضا عقوبات اقتصادية تمنع وصول المساعدات المالية من الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى للبلاد. كما جمدت الولايات المتحدة أكثر من 5ر9 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني لديها.

وبعث وزير خارجية طالبان أمير خان متقي برسالة مفتوحة إلى الكونجرس الأمريكي يحث فيها المشرعين على المساعدة في إلغاء تجميد أصولهم لتجنب نزوح جماعي للاجئين.

ويواجه أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 38 مليون نسمة خطر مجاعة تزداد سوءا كل يوم، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إنه من المتوقع أن يبحث المؤتمر سبل احتواء وعكس مسار الوضع الإنساني المتدهور بسرعة في أفغانستان، خاصة فيما يتعلق بنقص الغذاء ونزوح السكان والانهيار الاقتصادي المحتمل.

يذكر أن أول دورة استثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي قد عقدت في إسلام أباد عام 1980 لبحث الوضع في أفغانستان أيضا.