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المملكة المتحدة تسجل 83 ألف إصابة جديدة بكورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 9:03 م | آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 9:03 م

سجلت المملكة المتحدة 82 ألفًا و886 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، بأن البلاد سجلت 45 وفاة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها، وخلص باحثون بريطانيون إلى أن متحور "أوميكرون" ربما يكون أقل فعالية في مهاجمة الرئتين مقارنة بالمتحورات الأخرى لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن دراسة معهد كامبريدج لعلم المناعة العلاجي والأمراض المعدية توصلت إلى أن المتحورات في بروتين سبايك، التي تجعلها قادرة على تجنب الأجسام المضادة، ربما تحد أيضا من كيفية تكاثره في الرئتين وتسببه في حدوث أعراض حادة.

وقالت الدراسة إن هذه الملاحظات تظهر أن أوميكرون حظى بخصائص للتهرب المناعي على حساب خصائص مرتبطة بالتكاثر والقدرة الإمراضية.

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